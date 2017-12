„Der bilaterale Weg ist wichtig und weiterzuentwickeln, um ihn zu sichern. Wir müssen unser Verhältnis zu Europa daher klären! Wir müssen wissen, in welche Richtung wir gehen“, sagte Leuthard.

„Dazu wäre eine grundlegende Abstimmung hilfreich“, präzisierte sie.

© REUTERS/ Darrin Zammit Lupi Brüssel findet keine richtige Migrationsstrategie – EU vor neuem Einwandererschub

Ihr zufolge gibt es derzeit keine Alternative zur EU . „Ich verstehe die Skepsis gegenüber der EU. Die Union macht vieles nicht optimal. Und trotzdem gibt es keine Alternative: Zwei Drittel unseres Handelsvolumens wird mit der EU erwirtschaftet“, erläuterte die Bundespräsidentin.

Die EU-Kommission hatte am Donnerstag die zeitliche Befristung der Gleichwertigkeit der Schweizer Börse gutgeheißen. „Der jüngste Vorfall zeigt: Wir müssen unser Engagement ausbauen, um bei den einzelnen EU-Ländern und in Brüssel stärker für unsere Interessen Gehör zu verschaffen“, so Leuthard.