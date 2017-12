UN fordert neue Ermittlung des Todes von Generalsekretär Hammarskjöld

Die UN-Vollversammlung hat sich dafür ausgesprochen, eine neue Ermittlung zu den Umständen des Todes des zweiten UN-Generalsekretärs Dag Hammarskjöld, der 1961 bei einem Flugunfall in Afrika starb, durchzuführen. Grund dafür sind Informationen, dass das Flugzeug womöglich abgeschossen wurde, heißt es in einer entsprechenden Resolution.

In dem Dokument wird festgestellt, es sei die „gemeinsame Pflicht“ aller UN-Mitglieder, „die Wahrheit über die Umstände zu erfahren, die zum tragischen Tod von Dag Hammarskjöld und der Mitglieder der ihn begleitenden Gruppe“ führten. „Um alle Fakten endgültig festzustellen, ist eine zusätzliche Ermittlung oder Untersuchung nötig“, heißt es in dem Dokument.

Zuvor hatte der Ex-Leiter der unabhängigen Expertengruppe, Mohamed Chande Othman, einen Bericht vorgestellt, laut dem das Flugzeug von Hammarskjöld wahrscheinlich abgeschossen wurde. Laut Angaben, die Othman von den USA erhalten hatte, waren in der Nacht des Flugzeugunglückes bei Ndola (Nordrhodesien, heutiges Sambia ) US-Militärkräfte anwesend, unter anderem bis zu drei Flugzeuge vom Typ Dakota. Othman hatte außerdem betont, die Staaten könnten über geheime Informationen verfügen, die die Umstände des Todes von Hammarskjöld ans Licht bringen könnten.

Dag Hammarskjöld starb in der Nacht zum 18. September 1961 beim ungeklärten Absturz seines Flugzeuges an der Grenze zwischen der Demokratischen Republik Kongo und Nordrhodesien. Der schwedische Diplomat war auf dem Weg zu einem Treffen mit dem Präsidenten der Provinz Katanga, Moïse Tschombé, um im Rahmen einer UN-Operation im Kongo in der Kongo-Krise zu vermitteln. Alle 16 Personen an Bord starben. Als Ursache wurden lange Zeit fehlerhaftes Kartenmaterial und Ermüdung der Piloten nach 17 Arbeitsstunden vermutet.