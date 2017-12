Wegen Bewährungsstrafe: Nawalny von Präsidentschaftswahl ausgeschlossen

© Sputnik/ Maksim Blinov Russland: Nawalny will zur Präsidentenwahl zugelassen werden

Der russische Oppositionelle hatte sich am Vorabend als Kandidat für die russische Präsidentenwahl 2018 aufstellen lassen. Nun votierte die Kommission am Montag für einen Ausschluss des Politikers, da ein Bürger, so ein Mitglied des Gremiums, kein Recht darauf habe, als Präsident Russlands gewählt zu werden, wenn er „wegen einer schweren oder besonders schweren Straftat zu einer Haftstrafe verurteilt wurde“ und keine 10 Jahre nach der Tat abgelaufen seien oder keine Tilgung stattgefunden habe.

Der 41-jährige Nawalny wurde bereits mehrmals auf Grund verschiedener Gesetzesverstöße sowie wegen Veruntreuung verurteilt.

Die Präsidentschaftswahlen in Russland sind für den 18. März angesetzt. Der Wahlkampf startete offiziell am 18. Dezember.

Der amtierende Präsident Wladimir Putin tritt für eine vierte Amtszeit an und gilt auf Grund seiner hohen Beliebtheitswerte als klarer Favorit.