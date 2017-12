Jerusalem-Entscheidung: Wer kommt nach den USA und Guatemala?

„Wir stehen in Kontakt mit mindestens zehn Ländern. Einige von ihnen sind in Europa“, sagte sie.

Sie präzisierte aber nicht, um welche Staaten es gehe. Laut dem TV-Sender gibt es Erklärungen aus diplomatischen Kreisen, denen zufolge Länder wie Honduras, die Philippinen, Rumänien und der Südsudan Jerusalem als Hauptstadt Israels anerkennen könnten.

Zuvor war berichtet worden, dass Guatemala laut seinem Staatschef Jimmy Morales angekündigt habe, seine Botschaft in Israel nach Jerusalem zu verlegen.

© AFP 2017/ Thomas Coex Nach Trump-Entscheidung: Auch Guatemala verlegt Botschaft nach Jerusalem

US-Präsident Donald Trump hatte am 6. Dezember bei einer Rede im Weißen Haus Jerusalem als Hauptstadt Israels anerkannt. „Ich habe beschlossen, dass es jetzt an der Zeit ist, Jerusalem offiziell als die Hauptstadt Israels anzuerkennen “, sagte der US-Präsident. Zudem ordnete er an, die US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem zu verlegen.