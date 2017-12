Wie sich ein französisches Kindermagazin in die Weltpolitik einmischt…

In der jüngsten Ausgabe der Zeitschrift wurde demnach eine Weltkarte veröffentlicht und dazu geschrieben, dass es in der Welt insgesamt 197 Länder gebe, die als „Staaten“ anerkennt seien. Dazu würden Frankreich, Deutschland und Algerien zählen. Es gebe aber auch Länder, die nicht von allen als „Staaten“ akzeptiert würden, „zum Beispiel Israel oder Nordkorea“.

Die israelische Botschafterin in Frankreich Aliza Bin Noun bezeichnete diesen Vorfall als „schockierend“ und betonte dabei, dass der Artikel antisemitische Stimmungen fördere.

Choquée par ce mensonge enseigné à des enfants. Une telle réthorique ne peut qu'inciter à l'antisionisme, indissociable de l'#antisemitisme comme l'a rappelé le Président français @EmmanuelMacron pic.twitter.com/X0KBrGfknl — Aliza Bin Noun (@AlizaBinNoun) December 24, 2017

​Der Chef des Rates der jüdischen Organisationen in Frankreich, Francis Kalifat, bezeichnete gegenüber dem TV-Sender den veröffentlichten Artikel als „politischen Revisionismus“ und verwies darauf, dass die Uno im Jahre 1948 Israel als unabhängigen Staat anerkannt hat. Zudem soll er einen Brief an das Verlagshaus geschickt haben, in dem er gefordert habe, diesen Fehler zu korrigieren und in der nächsten Ausgabe über Israel aufzuklären.

Später soll sich der Herausgeber „Editions Bayard Jeunesse“ bei allen entschuldigt haben, die dadurch verletzt worden seien.

© REUTERS/ Alessandro Bianchi Juden fürchten Hass-Attacken und erhoffen sich von Muslimen Klartext

Zuvor hatten deutsche Medien über einen Antisemitismus -Vorfall an der Ernst-Reuter-Schule in Berlin berichtet. Ein jüdischer Schüler soll sich dabei laut Zeugenaussagen gegen einen eigenen Palästinenserstaat ausgesprochen haben. Darauf hätten den 18-Jährigen mehrere arabischstämmige Schüler umringt. Ein Mädchen soll dabei gerufen haben: „Hitler war gut! Denn er hat die Juden umgebracht.“ Medienberichten zufolge seien auch Sätze geäußert worden wie: „Ihr seid Kindermörder“ und „Euch sollte man köpfen“.