Russlands Verteidigungsminister setzt militärische Prioritäten

Der Ausbau der militärischen Infrastruktur in der Arktis und im Osten des Landes sowie die Befestigung der westlichen Grenze würden in der nächsten Zukunft den Vorrang haben, sagte der Minister in einer Besprechung am Dienstag.

In diesen Regionen sei schon viel zur Truppenstationierung getan worden, konstatierte der Minister. Dennoch „muss noch viel getan werden. Eine Menge Arbeit.“

© Sputnik/ Jekaterina Schtukina Armeegeneral Schoigu: Dies ist die höchste Priorität der russischen Außenpolitik

Russland hatte vor einigen Jahren mit einer aktiven Erschließung seiner nördlichen Gebiete begonnen. Zum Schutz seiner Interessen in der Arktis hatte Moskau einen ganzen Komplex von Maßnahmen konzipiert. Dazu gehören auch gewisse militärische Schritte, weil einige NATO-Länder in letzter Zeit erhöhtes Interesse für die Region bekunden. Russlands Präsident Wladimir Putin hatte mehrmals erklärt, Moskau werde Aktivitäten US-amerikanischer Militärs in der Arktis nicht unbeantwortet lassen.