Russland beginnt Aufstellung ständiger Syrien-Gruppierung

Nach dem Abzug des größten Teils seines Kontingents aus Syrien beginnt Russland nun mit der Aufstellung einer ständigen Gruppierung in den Stützpunkten Tartus und Hmeimim. Russlands Präsident Wladimir Putin hat die Struktur und den Personalbestand der Gruppierung bestätigt, wie Verteidigungsminister Sergej Schoigu am Dienstag mitteilte.

Am heutigen Dienstag verabschiedete der Föderationsrat (Parlamentsoberhaus) ein Abkommen, laut dem der Punkt für materielle und technische Versorgung der russischen Kriegsmarine in Tartus zu einer vollwertigen Militärbasis erweitert wird. Das Dokument regelt das Anlaufen syrischer Häfen durch russische Kriegsschiffe sowie die Verlegung von Militärtechnik. Laut dem Dokument dürfen sich in Tartus elf russische Schiffe, darunter atomare, gleichzeitig aufhalten.

© AFP 2017/ Hassan Ammar Wie sich das Verhalten zu Syriens Staatsmacht weltweit verändert

Die Ausgaben für die Erweiterung des Stützpunktes betragen 3,2 Milliarden Rubel (umgerechnet etwa 46,3 Millionen Euro) pro Jahr. Das Abkommen hat eine Laufzeit von 49 Jahren und kann automatisch um 25-jährige Perioden verlängert werden. Der Punkt für materiell-technische Versorgung in Tartus wurde 1971 gegründet und war zunächst für die Wartung sowjetischer und danach russischer Schiffe gedacht.

Putin hat am 11. Dezember bei seinem Überraschungsbesuch auf dem Luftwaffenstützpunkt Hmeimim in Syrien angeordnet, den größten Teil des russischen Kontingents aus Syrien nach dem Sieg über die IS-Terroristen abzuziehen. Dabei sollen die Stützpunkte in Hmeimim und Tartus bestehen bleiben.