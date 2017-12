Fünf EU-Länder liefern letale Waffen an Ukraine

Gleich fünf Mitgliedstaaten der EU sollen tödliche Waffen an die Ukraine liefern und bereits geliefert haben, teilte der Chef des Tochterunternehmens „Speztechnoexport“ des ukrainischen staatlichen Rüstungskonzerns „Ukroboronprom“ Pawel Barbul in einem Interview für Radio Liberty mit.

Die Ukraine nehme vor allemWaffen und Munition entgegen, die den sowjetischen Normen entsprächen und in Ländern des Ostblocks angefertigt worden seien.

Wer genau Waffen an die Ukraine verkauft, hat der Beamte jedoch nicht sagen wollen, auch die Preise sowie den Umfang wollte Barbul nicht nennen.

„Die Lieferung von tödlichen Waffen an ein Krieg führendes Land hängt mit Einschränkungen für alle zusammen. Wir haben Situationen, in denen einige Unternehmen innerhalb von zwei Jahren keine Lizenzen für Munitionslieferungen erhalten können“, so Barbul.

Als ein erfolgreiches Beispiel nannte der Beamte die Lieferung von Granatwerfern PSRL-1durch die USA.