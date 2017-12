EU-Armee: Europa macht weiteren Schritt zu „dystopischer“ Zukunft – Medien

Die EU ist noch näher an die Verwirklichung der „schlechten Idee“ und eines „dystopischen Szenarios“ herangerückt: an den Aufbau einer vereinten europäischen Armee, schreibt der Journalist Daniel Kochis für die Fachzeitschrift „The National Interest“.

„Bürokraten in Brüssel versuchen schon seit langem, die Kontrolle über die Streitkräfte der EU-Länder zu gewinnen, mit dem Endziel, eine EU-Armee aufzubauen“, so der Autor.

Er betont, dass die Vereinbarung über die sogenannte ständige strukturierte Zusammenarbeit, offiziell Pesco genannt, die 23 der 28 EU-Staaten am 13. November in Brüssel unterzeichnet hatten, noch nicht das Entstehen einer gemeinsamen europäischen Armee bedeute. Sie „ist aber ein großer Schritt“ in diese Richtung.

Falls die Versuche der Brüsseler Funktionäre erfolgreich sein sollten, würden sie dann über die Entsendung von Truppen in Konfliktzonen entscheiden. „Die Idee, dass nicht gewählte, niemandem Rechenschaft schuldige, unverrückbare Bürokraten den Ehepartner, das Kind oder einen Freund der Gefahr aussetzen können, sollte vielen in Europa zu denken geben“.

Die Versuche, die Nato-Vorrangstellung in den Fragen der europäischen Sicherheit zu untergraben oder die „transatlantische Sicherheitsverbindung“ zu schwächen, werden Kochis zufolge die USA von den „berechtigten Interessen“ trennen, welche sie an einem „friedlichen und sicheren europäischen Kontinent“ haben.

„Die EU-Bemühungen um eine tiefere militärische Integration haben den USA oder der Nato keine Erhöhung des militärischen Potentials gebracht. Stattdessen konkurrieren sie mit der Nato um die geringen Verteidigungsressourcen Europas“, schließt der Autor.