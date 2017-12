Putin ohne Pläne für Olympische Winterspiele

„Solche Pläne sind momentan nicht vorhanden“, sagte Peskow am Donnerstag auf die Frage, ob ein Besuch der Winterspiele im Zeitplan Putins vorgesehen sei.

© Sputnik/ Wladimir Trefilow Trotz IOC-Sperre: Russlands Sportminister fährt zur Olympiade

Peskow hat ebenso daran erinnert, dass Putin die Olympischen Sommerspiele 2016 in Brazil wegen des Ausschlusses vieler russischer Sportler boykottiert hatte.

Nach massiven Dopingvorwürfen hatte das Internationale Olympische Komitee (IOC) am 5. Dezember beschlossen, die russische Nationalmannschaft von den Olympischen Winterspielen im Februar 2018 in Südkorea auszuschließen. Saubere russische Athleten dürfen zwar in Pyeongchang an den Start gehen, aber nur unter neutraler Flagge.