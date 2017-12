Das sind meistbewunderte Personen in den USA – Umfrage

Barack Obama, Hillary Clinton oder Donald Trump: Wer ist die meistbewunderte Person in den USA im Jahre 2017? Nun sind entsprechende Ergebnisse einer Umfrage des Instituts Gallup bekannt.

Der frühere US-Präsident Barack Obama ist demnach der Mann, den die US-Bürger (17 Prozent) am meisten bewundern. Der amtierende Staatschef Donald Trump landete mit 14 Prozent auf dem zweiten Platz. An dritter Stelle folgt Papst Franziskus mit drei Prozent der Stimmen. Unter anderem wurden im Rahmen der Umfrage solche Männer erwähnt wie der 99 Jahre alte Pastor Billy Graham, die Senatoren John McCain und Bernie Sanders, die Unternehmer Jeff Bezos, Elon Musk und Bill Gates.

Die meistbewunderte Frau in den USA ist laut der Umfrage die demokratische Wahlkampfrivalin von Trump und Ex-Außenministerin Hillary Clinton. Sie erhielt neun Prozent der Stimmen. Den zweiten Platz belegte die Ex-First Lady Michelle Obama (sieben Prozent). Der dritte Platz ging an die Talkshow-Queen Oprah Winfrey (vier Prozent). Erwähnt wurden auch die Politikerin Elizabeth Warren, die Bundeskanzlerin Angela Merkel, die britische Queen Elizabeth II. sowie die First Lady Melania Trump.

Die Umfrage wurde im Zeitraum vom 4. bis 11. Dezember 2017 telefonisch durchgeführt. Befragt wurden 1049 Menschen aus allen US-Bundessstaaten. Der maximale statistische Fehler beträgt nicht mehr als vier Prozent.