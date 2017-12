Korea-Krise: Moskau sieht Gefahr einer „beispiellosen Katastrophe“ per Zufall

© AP Photo/ Ahn Young-joon Kreml nennt Bedingung für Vermittlung zwischen USA und Nordkorea

„In den USA gibt es eine so genannte Militäroption“, sagte Burmistrow in einem Interview mit der Agentur RIA Novosti. „Das ist natürlich kein Dokument, viele haben aber mehrmals von US-Beamten von der Militärvariante gehört, obwohl diese nicht vorrangig ist.“ Da diese aber in den Köpfen der US-Politiker existiere, könne Moskau das nicht ignorieren.

Es sei aber ganz klar, dass die Umsetzung dieses Plans zu keiner Beilegung des Konflikts mit Nordkorea, sondern zu einer großen Militärkatastrophe führen werde. „Es geht um eine Katastrophe von bislang ungeahntem Ausmaß. Denn es handelt sich dabei nicht nur um einen großen Militärkonflikt, sondern um einen Konflikt mit Atom-Potential“, so Burmistrow.

Der russische Diplomat wies zudem darauf hin, dass dieser Konflikt nicht gezielt provoziert werden, sondern per Zufall ausbrechen könnte. In Nordostasien gebe es so viele verschiedenste Waffen , dass „die Region an sich schon ein Pulverfass“ darstelle. „Deswegen kann selbst ein zufälliger Zwischenfall eine Reaktionskette von Militärkonflikten nach sich ziehen“, warnte Burmistrow.

Es sehe so aus, als ob die USA die Nordkoreaner nicht einfach einer Belastungsprobe aussetzen, nicht einfach mit dem Feuer spielen, sondern Pjöngjang gezielt zu weiteren Schritten provozieren wollen, die zur Verschärfung des Sanktionsdrucks führen könnten.