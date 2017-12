USA und Israel treffen Geheimabkommen zu Iran - Medien

Eine Delegation israelischer Verteidigungsbeamter sei in die USA gekommen und habe sich mit ihren amerikanischen Kollegen getroffen. Nach zweitägigen Verhandlungen hätten die Seiten am 12. Dezember ein Abkommen geschlossen, in dem es vor allem um den Widerstand gegen die Umsetzung des Atom-und Raketenprogramms des Irans gehe.

Laut dem TV-Sender haben die israelischen hochrangigen Beamten bestätigt, dass Washington und Tel Aviv eine strategische Vereinbarung über den Iran erzielt hätten:„Israel und die USA verfolgen die Tendenzen und Prozesse in der Region und insbesondere im Iran, und sie haben die Schlussthesen zur strategischen Politik hinsichtlich dieser Herausforderungen formuliert“, so ein Beamter.

Einer Quelle aus der US-Regierung zufolge haben Israel und die USA das „Memorandum der Verständigung über den Iran“ unterzeichnet, das die Bildung von vier Arbeitsgruppen vorsieht, die sich unter anderem mit den Atom- und Raketenprogrammen des Irans sowie mit den Waffenlieferungen in die Region beschäftigen werden.