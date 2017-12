Wie war das Jahr 2017 für die Friedenssicherung in der Welt - Experte

Das vergangene Jahr 2017 hat viele Konflikte mit sich gebracht. Positiv ist, dass die Konflikte begrenzt geblieben sind. Das heißt aber nicht, dass sie 2018 nicht heiß werden könnten, sagte der Professor an der Friedensuniversität in Wien, Dr. Heinz Gärtner, im Interview mit Sputnik.

„Der große Konflikt zwischen Großmächten, den viele im Mittleren Osten vorausgesagt haben, ist bisher wegen der Zurückhaltung der großen Staaten ausgeblieben. Das heißt aber nicht, dass die nichtstaatlichen Akteure doch wieder versuchen, die Großmächte in einen Konflikt hineinzuziehen — das ist eine große Gefahr für 2018“, so der Politikwissenschaftler.

Der Konflikt in Syrien ist eingedämpft. Der IS wurde in Syrien militärisch geschlagen.

„Die Rolle Russlands war in Syrien sehr wichtig, obwohl sie von Mainstream- Medien heruntergespielt wurde. Natürlich wird es auch weiterhin Versuche geben von einzelnen IS-Gruppierungen, weiter Terroranschläge zu verüben. Aber es wird nicht lange dauern. Wahrscheinlich hätte der IS schon früher geschlagen werden können, wenn auch die Koalition der USA noch konsequenter gegen den IS vorgegangen wäre. Wichtig ist, dass die Einheit Syriens gewahrt bleibt. Syrien muss als ein Land erhalten bleiben.“

Zur neuen US-Sicherheitsstrategie, wo Russland und China als Rivalen der USA bezeichnet wurden, sagte der Experte, dass die Sicherheitsstrategie eine neue Kategorie einführe, die zwischen Krieg und Frieden angesiedelt sei.

„Zwischen Russland, China und den USA ist ein permanenter Zustand, der nicht Krieg und nicht Frieden ist, und das finde ich sehr bedenklich, weil es keine Verbesserungsmöglichkeiten der Beziehungen beinhaltet.“

Die Hauptbedrohung für 2018 sieht der Politikwissenschaftler im Mittleren Osten mit dem Iran.

„Der US-Präsident Trump hat angekündigt, das Nuklearabkommen mit dem Iran zu kippen. Israel und Saudi-Arabien versuchen auch, gemeinsam mit den USA den Iran zu isolieren. Und wenn der Iran sich nicht zurückhält, kann es zu einer Eskalation kommen.“

Das komplette Interview zum Nachhören: