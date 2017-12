US-Helis sollen Terror-Spitze aus Deir ez-Zor gerettet haben

US-Hubschrauber haben die Anführer der Terrormiliz Islamischer Staat (IS, auch Daesh) aus der syrischen Provinz Deir ez-Zor in Sicherheit gebracht, wie die Nachrichtenagentur Sana am Freitag unter Berufung auf anonyme Quellen berichtet.

Die IS-Spitze soll dem Bericht zufolge in der Nacht auf den 28. Dezember in die Provinz al-Hasaka gebracht worden sein. Einige US-Helis seien in niedriger Höhe über das Lager Es-Sad geflogen und unweit eines Damms südlich der Stadt al-Hasaka des gleichnamigen Gouvernements gelandet. Laut Sana sollen die IS-Anführer zu den Demokratischen Kräften Syriens (SDF) geflohen sein, die von den USA unterstützt werden.

Wie zuvor eine Quelle gegenüber RIA Novosti mitgeteilt hatte, sollen die US-Luftstreitkräfte noch im August mehr als 20 IS-Anführer und ihre Komplizen aus Deir ez-Zor in Sicherheit gebracht haben. Diese Rettungsaktion sei dabei nicht die erste gewesen. Ein Vertreter der US-Koalition wies jedoch diese Angaben später als falsch zurück.

Der bewaffnete Konflikt in Syrien dauert seit März 2011 an, der UN-Angaben zufolge bislang mehr als 220.000 Menschenleben gefordert hat. Die Verhandlungen zur Konfliktregelung werden in Astana und Genf geführt.