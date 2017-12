„Bin kein europäischer Leader“: Putins beste Zitate 2017

Russland ist keine Oma

In seiner Rede beim Parteitag der Regierungspartei „Geeintes Russland“ im Dezember warnte Putin davor, Russland wie eine „liebe Oma zu behandeln“, der man immer Medikamente geben müsse, damit ihr nichts weh tue. „Von wegen!“, sagte Putin. Russland müsse hingegen zu einem jungen und nach vorne blickenden Land gemacht werden, betonte er.

Mädels mit „verringerter sozialer Verantwortung“

Diesen Spruch Putins kennt inzwischen jeder in Russland, er ist bereits im alltäglichen Sprachgebrauch verankert.

Es geht um Gerüchte um Donald Trump, laut denen sich jener bei seinem Aufenthalt in Moskau im Jahr 2013 in einem Luxushotel mit Prostituierten getroffen habe. Die russischen Geheimdienste sollen den künftigen US-Präsidenten dabei gefilmt haben und ihn dann mit den Sexvideos erpresst haben.

Putin fand diese Vorwürfe jedoch sehr amüsant. Bei einer Pressekonferenz im Januar fragte er sichtlich erstaunt, wieso ein Mann wie Trump, der sein ganzes Leben von schönen Frauen umgeben sei, auf die Dienste russischer Prostituierter angewiesen sein sollte.

Das Wort „Prostituierte“ nahm Putin jedoch nicht in den Mund, sondern entschied sich für eine Umformulierung und ließ sich dabei einen ziemlich interessanten Euphemismus einfallen: „Mädchen mit verringerter sozialer Verantwortung“.

Kein europäischer Leader

„Ich zähle nicht zu den europäischen Leadern, auf jeden Fall halten sie mich nicht für einen“, scherzte Putin beim St. Petersburger Wirtschaftsforum im Juni.

Saakaschwili = Nawalny

Wenn es um den ehemaligen georgischen Präsidenten und jetzigen ukrainischen Oppositionspolitiker Michail Saakaschwili geht, da nimmt Putin wirklich kein Blatt vor den Mund. Mehrmals hat er Saakaschwili als eine „Ohrfeige“ für das ukrainische Volk bezeichnet.

Auch in seiner traditionellen Jahres-Pressekonferenz Mitte Dezember kam Saakaschwili zur Sprache. Die russische Präsidentschaftskandidatin Xenia Sobtschak fragte Putin über den oppositionellen Politiker Alexej Nawalny und warum er von der Präsidentschaftswahl ausgeschlossen werde.

Putin, der sich sonst stets um Zurückhaltung bemüht, antwortete mit Emotion: „Diejenigen, die Sie eben genannt haben, sind russische Saakaschwilis“. Und weiter: „Wollen Sie, dass auch in Russland Dutzende Saakaschwilis herumlaufen?“ Niemand wolle in Russland einen Maidan, das habe das Land früher alles schon erlebt. Nach der Reaktion des russischen Staatschefs zu urteilen, will er dieses Szenario für Russland um jeden Preis verhindern.

„Schuld sind die Juden“

Beim St. Petersburger Wirtschaftsforum im Juni verglich Putin das Vorgehen derjenigen, die Russland für die Niederlage der Demokratischen Partei bei den US-Präsidentschaftswahlen verwantwortlich machen, mit Antisemitismus. „Man ist selbst ein Penner, kann nichts tun – schuld sind aber die Juden. Wir wissen aber, wozu solche Stimmungen führen. Sie enden nie gut.“

Man müsse dieses „sinnlose und schädliche Gelaber“ einfach stoppen, so der russische Staatschef.

Sanktionen gegen Russland hat es schon immer gegeben

Putin sprach im Juni in seiner jährlichen TV-Fragestunde „Direkter Draht“ die langjährige Geschichte der antirussischen Sanktionen an. „Die russische Geschichte zeigt, dass wir unter Sanktionen von dem Augenblick an gelebt haben, als Russland auf die Beine zu kommen und sich stärker zu fühlen begann“, sagte er.

Sobald andere Länder in Russland einen ernsthaften Konkurrenten erkannt hätten, seien unter unterschiedlichem Vorwand irgendwelche Einschränkungen eingeführt worden.

„Wenn es also die Krim und andere Probleme nicht gäbe, würden sie sich (andere Länder – Anm. d. Red.) noch etwas zur Eindämmung Russlands einfallen lassen“, betonte er weiter.

Angebliche Kontakte des Trump-Teams mit russischem Botschafter

Besonders emotionell und sarkastisch zeigte sich Putin, als beim St. Petersburger Wirtschaftsforum der damalige russische Botschafter in den USA, Sergej Kisljak, und seine angeblichen Kontakte mit Trumps Umgebung zur Sprache kamen.

„Das ist einfach Hysterie, und Sie können sie einfach nicht stoppen! Sollte man Ihnen vielleicht eine Pille geben? Hat jemand eine Pille? Geben Sie sie her!“, so Putin zu einer Reporterin.

„Der Botschafter hat sich mit jemandem getroffen! Und was hätte er denn sonst tun sollen? Das ist sein Job, dafür wird er bezahlt.“

„Ich schalte das Licht immer aus“

In derselben Fragestunde gewährte Putin entgegen seiner Gewohnheit einen kleinen Einblick in seine Kindheit. Als der Moderator Putin fragte, ob er wisse, wie einfache Menschen leben, erinnerte sich Putin an seinen Vater, der darauf geachtet habe, die Stromrechnungen rechtzeitig zu bezahlen. „Ich habe bis heute diese Angewohnheit – ich kann in einem Zimmer nicht das Licht anlassen. Wenn ich das Zimmer verlasse, schalte ich es unbedingt aus!“

Wenn Putin eine Zeitmaschine hätte

Der russische Präsident hat in diesem Jahr außerdem verraten, was er tun würde, wenn Zeitreisen möglich wären.

„Wenn es eine Zeitmaschine gäbe, würde ich mir gerne ansehen, wie St. Petersburg gebaut wurde oder wie unsere Großväter im Großen Vaterländischen Krieg gekämpft haben. Wenn ich mir die Archive ansehe, kommen mir immer die Tränen“, so Putin.