Trump glänzt durch Unwissen – Merkel hebt den Zeigefinger

US-Präsident Donald Trump ist nach Angaben der Zeitung „The New York Times“ (NYT) bei einem seiner ersten Telefonate mit Bundeskanzlerin Angela Merkel durch seine besorgniserregenden Wissenslücken aufgefallen.

Wie die Zeitung unter Verweis auf US-Regierungskreise schreibt, hat Merkel in dem Telefongespräch Trump erklärt, warum die Ukraine eine wichtige Rolle in den transatlantischen Beziehungen spiele. Dabei habe der US-Präsident wenige Kenntnisse über die Bedeutung der Ukraine oder das Verhältnis zu Russland gezeigt, was die deutschen Regierungsvertreter sehr irritiert haben soll. Noch mehr habe sie allerdings entsetzt, dass Mitarbeiter des Weißen Hauses nach dem Telefonat beklagt hätten, Merkel habe sich Trump gegenüber herablassend verhalten.

Bei Merkels Besuch in Washington im März 2017 soll Trump ihr außerdem vorgeschlagen haben, ein bilaterales Handelsabkommen zu vereinbaren. Deutschland darf das nach EU-Recht nicht, wie die „Welt“ anmerkt. Merkel habe geantwortet, dass es ein Handelsabkommen zwischen den USA und der EU sein müsse. Darauf habe Trump erwidert:

„Also könnte es bilateral sein?“ Als die Kanzlerin genickt habe, habe sich der Präsident an den US-Handelsminister Wilbur Ross gewandt: „Wilbur, wir werden ein bilaterales Handelsabkommen mit Europa aushandeln.“

Die USA und die EU hatten zuvor mehrere Jahre über das transatlantische Handelsabkommen TTIP verhandelt. Seit Januar liegen die Gespräche jedoch auf Eis.