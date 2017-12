Erste Division modernster Tor-Luftabwehrraketen wird 2018 in der Arktis stationiert

Eine erste Division von Luftabwehrsystemen des Typs Tor-M2DT wird 2018 in der Arktis in Dienst gestellt. Das kündigte der Befehlshaber der Luftabwehr des Heeres, Generalleutnant Alexander Leonow, am Samstag in einem Interview des Radiosenders Echo Moskwy an. Zudem würden zwei an anderen Orten dislozierte Divisionen auf Tor-M2 umgestellt.