Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko hat neulich erklärt, der Wert des ukrainischen Passes steige weiter an. In der russischen Staatsduma (Parlamentsunterhaus) hat man darauf hingewiesen, dass die Ukraine auf den Verlust ihrer nationalen Identität zusteuere.

Der stellvertretende Vorsitzende des Ausschusses für Angelegenheiten der Völker, Ruslan Balbek, äußerte in einem Interview mit dem Fernsehsender RT die Meinung, dass Kiew die massive Auswanderung ukrainischer Bürger nur fördere.

© Sputnik/ Alexej Wowk Verlorene Ukraine

„Poroschenko will die mit den armseligen Lebensverhältnissen unzufriedene arbeitsfähige Bevölkerung aus dem Land jagen. Deshalb preist er so die Vorteile des Nationalpasses als Möglichkeit, sich in Europa zu integrieren.“ Die Auswanderung der „Arbeitsmigranten“ in EU-Länder erlaube Kiew, sich vor neuen „Maidans“ nicht mehr zu fürchten, da sowieso niemand da sein werde, um auf die Barrikaden zu gehen.

Balbek zufolge kann die Politik der Kiewer Führung zum Verlust der Identität des ukrainischen Volkes führen.

„Im Großen und Ganzen kann der ukrainische Pass aus Poroschenkos Sicht den Volkstraum – Teil Europas zu werden – wahr werden lassen. Dabei verschweigt der ukrainische Präsident bescheiden, dass die massenweise Auswanderung der Bevölkerung faktisch den Verlust der nationalen Identität bedeutet“, so der Politiker weiter. Die Strategie des ukrainischen Staates werde das komplette Verschwinden des Wortes „Ukraine“ zur Folge haben.

Zuvor hatte Poroschenko in seinem Facebook-Account anlässlich der Aufhebung der Visumspflicht mit den Vereinigten Arabischen Emiraten geschrieben, der ukrainische Pass werde immer wertvoller.