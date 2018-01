Massenproteste in Iran: Staatspräsident äußert sich zu Ursachen und Verantwortlichen

Laut dem iranischen Präsidenten, Hassan Rouhani, sind die jüngsten Massenproteste nicht nur auf interne Probleme des Landes, sondern auch auf Anstiftungen aus dem Ausland zurückzuführen. Dies meldeten die Nachrichtenagenturen „Mehr“ und „Fars“ am Montag.

„Nicht alle Menschen auf der Straße sind solche, die von Ausländern geleitet werden: Es gibt solche, die im Zusammenhang mit ihren eigenen Gefühlen und Problemen protestieren", zitierte die Nachrichtenagentur „Mehr" den iranischen Staatschef. Die Situation müsse dazu genutzt werden, die impliziten Ursachen der Probleme zu finden, sagte er.

Laut der Nachrichtenagentur „Fars" verwies Rouhani darauf, dass einige Länder, darunter auch Saudi-Arabien, versucht hätten, „Unruhen im Iran zu provozieren": „Die Saudis haben offen gesagt, dass sie Probleme in Teheran schaffen werden", sagte er.

Der Triumph von Iran, seine Erfolge und Fortschritte würden die Feinde des Iran aufbringen, betonte Rouhani.

Seit Donnerstag finden in iranischen Großstädten, unter anderem in Teheran, Maschhad, Isfahan und Rascht, massenhafte Protestaktionen statt. Laut den iranischen Behörden waren in der Stadt Dorud vier Menschen bei derartigen Protesten umgekommen. Iranische Sicherheitskräfte hätten dabei nicht auf die Protestierenden geschossen, hieß es.