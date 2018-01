Am Rande von Möglichkeiten: EU-Kommission zu Finanzhilfen für Ukraine

Demnach steht die Europäische Nachbarschaftspolitik in Bezug auf die Ukraine kurz vor der Grenze ihrer Möglichkeiten. Das Europäische Nachbarschaftsinstrument werde am Rande seiner Reaktionskapazität sowie der wirtschaftlichen Möglichkeiten genutzt. Nach der Einschätzung von externen Experten und einigen betroffenen Parteien seien die Reaktionsmaßnahmen, die im Rahmen dieses Programms ergriffen worden seien, nicht den Belangen und den Aufgaben gerecht geworden, heißt es im Bericht, in dem die Umsetzung der Europäischen Nachbarschaftspolitik analysiert wird.

Dabei sehe Brüssel Fortschritte der Ukraine bei der Korruptionsbekämpfung sowie beim Kampf gegen Amtsmissbrauch im Bereich der öffentlichen Verwaltung und des öffentlichen Beschaffungswesen. Gleichzeitig würden mehrere Missstände festgestellt, unter anderem beim Wiederaufbau der bei dem bewaffneten Konflikt zerstörten Regionen des Landes.

Deshalb seien „wesentlichere politische und finanzielle Investitionen" seitens der EU gefragt, wird in dem Bericht hervorgehoben. Dazu werde eine zusätzliche Finanzierung nötig sein, unter anderem durch eine erweiterte Zusammenarbeit mit den großen Finanzeinrichtungen und die Mobilisierung des Privatsektors durch die Verteilung von Steuerlasten und die Gewährleistung von Garantien.

© AP Photo/ Jean-Francois Badias EU-Parlamentarier fordern Druck auf Kiew

Die Ukraine setze alle Mittel des Drucks auf die westlichen Länder ein, um ihren Haushalt mit westlichen Finanzhilfen zu ergänzen, sagte Kirill Koktysch, Experte an der Moskauer Universität für Internationale Beziehungen (MGIMO), gegenüber dem TV-Sender. „Kiew rechtfertigt den Erhalt von durchaus jeglicher Summe mit dem Ausscheiden der Krim. Es gibt keinen anderen Anlass, Geldmittel von den EU-Kommission zu bekommen".

Dabei gebe es im Bericht der EU-Kommission keinen Verweis auf das Referendum von 2014, bei dem sich die überwiegende Mehrheit der Wähler für den Beitritt zu Russland ausgesprochen hat, betonte der TV-Sender.