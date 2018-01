Hunderttausende Flugobjekte – so viel hat die russische Luftwaffe 2017 aufgespürt

Es handele sich um 600.000 verschiedene Flugobjekte, die 2017 aufgespürt worden seien, so Russlands Verteidigungsministerium. Die russischen Luft- und Weltraumkräfte können Objekte in der Luft in einer Entfernung von 400 Kilometern und in einer Höhe von 100 Kilometern aufspüren sowie 200 Ziele verschiedener Klassen gleichzeitig begleiten. Die Rede sei sowohl von Flugzeugen als auch von ferngesteuerten Luftfahrzeugen und Raketen.

Das russische Verteidigungsministerium informiert regelmäßig über das Abfangen von Militärflugzeugen anderer Länder, die entlang der russischen Grenzen fliegen. Im Sommer 2017 hatten russische Su-27 US-Spionageflugzeuge über der Ostsee sowie britische und norwegische Flugzeuge abgefangen und begleitet.

Laut dem russischen Verteidigungsministerium nähern sich ausländische Flugzeuge den russischen Grenzen mit abgestellten Transpondern an, weshalb es unmöglich sei, sie zu identifizieren.