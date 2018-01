Syrische Armee verkündet Abschluss der Operation bei Damaskus

Die Regierungstruppen haben laut der Agentur die Kontrolle über die strategisch wichtige Gebirgskette al-Tuloul al-Homr wiedererlangt und ihre Stellungen in diesem Gebiet gefestigt.

© AP Photo/ Syrian Presidency Facebook page Nach Sieg über IS: Assad wechselt Verteidigungsminister aus

Die Militäroperation dauerte drei Monate.

Der bewaffnete Konflikt in Syrien dauert seit dem März 2011 an. Russland hatte die Terrormiliz Islamischer Staat (IS, auch Daesh) in Syrien auf Bitte der Regierung in Damaskus bekämpft. Der russische Präsident hat am 11. Dezember dieses Jahres den Befehl erteilt, mit dem Abzug der russischen Truppengruppierung aus Syrien zu beginnen. Vor den Militärs auf dem russischen Stützpunkt Hmeimim erklärte Putin, sie hätten ihre Aufgabe hervorragend erfüllt: Syrien sei als souveräner, unabhängiger Staat erhalten geblieben, im Lande seien Bedingungen für die politische Regelung unter der Ägide der Uno geschaffen worden.