Niedrigste Flüchtlingszahlen in USA seit 9/11 – Medien

Unter Präsident Donald Trump haben die USA 2017 die niedrigste Jahreszahl an Flüchtlingen aufgenommen, schreibt die amerikanische Zeitung „USA Today“.

Nach Angaben des US-Außenministeriums wurden seit Trumps Amtseinführung 29.022 Anträge genehmigt, was die niedrigste Zahl seit 2002 ist.

Der frühere Niedrig-Rekordstand – 29.468 Anträge – wurde 2002 registriert und war auf die Verschärfung der Migrationspolitik nach dem Terroranschlag in New York am 11. September 2001 zurückzuführen.

Am 11. September 2001 hatte sich in den USA der verheerendste Terroranschlag in der Menschheitsgeschichte ereignet, der 3000 Todesopfer forderte.