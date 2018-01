Wozu USA die Proteste im Iran ausnutzen – Russlands Außenministerium

Der russische Vizeaußernminister Sergej Rjabkow hat sich am Donnerstag dazu geäußert, wozu die USA die laufenden Proteste im Iran ausnutzen.

Laut Rjabkow versuchen die USA, die Haltbarkeit des Atomabkommens mit dem Iran zu verletzen, so der russische Sender RT.

© AP Photo/ Markus Schreiber Iran-Experte Peter Philipp: Protestler bekommen Unterstützung von außen

Der Vizeaußenminister warnte auch die USA davor, sich in die inneren Angelegenheiten des Iran einzumischen.

Im Juli 2015 hatten sich der Iran und die Gruppe „5+1" (Russland, die USA, Großbritannien, China, Frankreich und Deutschland) in Wien auf ein Atomabkommen geeinigt — mit dem Ziel, den Streit mit Teheran beizulegen. Laut dem Dokument baut der Iran keine Atomwaffen, darf aber Atomkraft zivil nutzen. Im Rahmen des Atom-Deals wurde der sogenannte Gemeinsame Umfassende Aktionsplan (Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA) beschlossen. Bei Einhaltung aller darin vorgesehenen Festlegungen durch den Iran sollen die Sanktionen aufgehoben werden, die vom US- Sicherheitsrat, den USA und der EU gegen ihn verhängt worden waren.

Seit 28. Dezember finden in iranischen Großstädten, darunter in Teheran, Maschhad, Isfahan und Rascht, massenhafte soziale Protestaktionen statt. Der iranische Präsident Hassan Rouhani hatte erklärt, die jüngsten Massenproteste seien nicht nur auf interne Probleme des Landes, sondern auch auf Anstiftungen aus dem Ausland zurückzuführen. Medienberichten zufolge kamen bei den Unruhen bisher mindestens 21 Menschen ums Leben.