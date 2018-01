Wegen Vertrauensbruch? USA entziehen Pakistan Finanzierung für Sicherheit

Bereits seit Tagen rumort es zwischen den USA und dem einstigen engen Verbündeten in Nahost Pakistan. Zuletzt drohte US-Präsident Donald Trump mit dem Stopp von Finanzhilfen an Islamabad. Nun setzte die US-amerikanische Regierung die Drohung um.

Die Vereinigten Staaten haben jahrelang Pakistans Sicherheitsstrukturen mit Millionen von Dollar unterstützt, doch nun entzieht Washington der pakistanischen Regierung diese Finanzierung.

„Heute stoppen wir die (finanzielle – Anm.d.Red.) Hilfe im Bereich der Sicherheit“, erklärte Heather Nauert, die Sprecherin des Außenministeriums der Vereinigten Staaten.

Eine konkrete Summe nannte Nauert allerdings nicht.

Die Sprecherin betonte, dass die pakistanische Regierung offensichtlich nicht genug im Kampf gegen den Terrorismus leiste. Zahlreiche terroristische Gruppierungen würden sich auf pakistanischem Territorium befinden und von dort aus agieren.

Sie erinnerte auch daran, dass Washington bereits zuvor Finanzhilfen an Pakistan in Höhe von 255 Millionen Dollar eingefroren habe.

Bereits am 1. Januar schrieb Trump auf seinem Twitter, die USA hätten „im Laufe der letzten 15 Jahren dummerweise mehr als 33 Milliarden Dollar an Hilfsgeldern an Pakistan überwiesen“, aber nur „Lügen und Betrügerei“ zurückbekommen.