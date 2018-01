Tschetschenien-Chef: USA bereiten dem Iran „Trojanisches Pferd“ vor

„Donald Trump hat die Absicht bekundet, den Teilnehmern der Protestaktionen im Iran eine spürbare Unterstützung zu erweisen … Dem Iran wird ein Trojanisches Pferd vorbereitet!“, schrieb Kadyrow am Donnerstagabend in seinem Twitter-Account.

Дональд Трамп заявил о намерении США оказать участникам акций протеста в Иране чувствительную поддержку, когда наступит подходящее время. Ранее действенную помощь получили народы Ливии, Сирии, Ирака, Афганистана, Сербии, Вьетнама и других. Ирану готовят Троянского коня! — Рамзан Кадыров (@RKadyrov) 4 января 2018 г.

​Dabei erinnerte Kadyrow daran, dass die USA zuvor bereits Libyen, Syrien, dem Irak, Afghanistan, Serbien und Vietnam eine „wirksame Hilfe“ geleistet hätten.

Zuvor soll Trump Medienberichten zufolge den Protestierenden im Iran Unterstützung zu „passender Zeit“ zugesagt haben.

Seit dem vergangenen Donnerstag dauern in iranischen Großstädten, darunter in Teheran, Maschhad, Isfahan und Rascht, massenhafte soziale Protestaktionen an. Der iranische Staatspräsident Hassan Rouhani sagte, die Proteste seien nicht nur auf interne Probleme des Landes, sondern auch auf eine Aufwiegelung aus dem Ausland zurückzuführen.

Medienberichten zufolge kamen bei den Unruhen mindestens 21 Menschen ums Leben. Allein in den vergangenen drei Tagen wurden in Teheran etwa 450 Menschen festgenommen.