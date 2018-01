China rüstet auf: Dritter Flugzeugträger auf Kiel gelegt

China hat Ende 2017 einen dritten Flugzeugträger für seine Kriegsmarine auf Kiel gelegt. Das schrieb die Zeitung „South China Morning Post“ am Freitag unter Verweis auf eine Quelle aus der chinesischen Volksbefreiungsarmee.

© REUTERS/ /Xinhua/Li Gang China schickt erstmals Flugzeugträger nach Hongkong

Demnach wird allein der Bau des Schiffsrumpfes, der auf Werften in Schanghai, die als die bedeutendste Industriestadt der Volksrepublik China gilt, und in der Hafenstadt Dalian (Provinz Liaoning) erfolgt, etwa zwei Jahre in Anspruch nehmen.

Nach Angaben der Entwickler soll der Flugzeugträger technisch fortgeschrittener als seine Vorgänger sein. Beispielsweise soll er mit elektromagnetischen Katapultanlagen nach der Art von jenen an Bord des neuesten US-Flugzeugträgers „USS Gerald R. Ford“ ausgestattet werden. Diese sollen die Startzeit reduzieren sowie die Dienstdauer von Kampfjets verlängern.

Die Wasserverdrängung des chinesischen Flugzeugträgers soll sich auf etwa 80.000 Tonnen belaufen, was 20.000 Tonnen weniger als bei der „Gerald R. Ford“, aber ebenso mehr als beim ersten Flugzeugträger der chinesischen Marine – „Liaoning“ – sein soll.

© AP Photo/ Xinhua, Li Tang Made in China: Erster Flugzeugträger soll 36 Kampfjets befördern

Laut chinesischen Medien ist der Stapellauf des neuesten Kriegsschiffes für 2021 geplant.

Chinas erster Flugzeugträger, die „Liaoning“, war noch in der Sowjetunion als „Warjag“ gebaut worden. Das Land kaufte ihn damals in der postsowjetischen Ukraine und stellte ihn nach einer Modernisierung 2013 in Dienst. Im April lief der zweite chinesische Flugzeugträger – und der erste aus eigener Produktion – vom Stapel.