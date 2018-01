„Kein Terrorkorridor in Nordsyrien!“: Erdogan gegen Kurden-Hilfe der USA

Wie der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu zuvor sagte, hat US-Präsident Donald Trump Erdogan per Telefon versichert, er habe verfügt, die Lieferung von US-Waffen an die YPG, die Ankara als eine mit der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) verbundene Terrororganisation betrachtet, einzustellen.

„Bedauerlicherweise fährt unser Nato-Partner USA immer noch damit fort, die Terroristen mit Waffen zu versorgen. Das ist die Quelle unserer Besorgnis“, sagte Erdogan am Freitag auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem französischen Amtskollegen Emmanuel Macron in Paris. „Wir werden es nicht zulassen, dass in Nordsyrien ein Terrorkorridor bis zum Mittelmeer geschaffen wird. Wir werden alles Notwendige im Falle einer solchen Bedrohung tun.“

Erdogan sprach sich außerdem erneut gegen die Teilnahme des syrischen Präsidenten Baschar Assad an den künftigen Wahlen aus. „Syrien braucht demokratische Wahlen. Die Türkei ist bereit, dazu beizutragen. Wir planen, zum Thema Syrien ein Treffen der Außenminister der Länder zu arrangieren, die ähnliche Ansichten zur Situation im Land vertreten, und gemeinsame Schritte festzulegen“, fügte der türkische Staatschef hinzu.