Begleitung russischer Su-30 über Ostsee: Pentagon veröffentlicht Abfang-VIDEO

Das Video setzt sich aus mehreren Teilen zusammen. Im ersten Abschnitt ist zu sehen, wie US-Piloten im Jahr 2014 auf dem Luftwaffenstützpunkt Zokniai in Litauen alarmiert werden.

Der nächste Abschnitt zeigt US-amerikanische F-15-Kampfjets, die abheben, um zwei russische Su-30-Bomber im „internationalen Luftraum in der Nähe des Baltikums“ abzufangen. „Das Abfangen hat stattgefunden, weil die russischen Flugzeuge keine Transpondercodes gesandt haben, die von Fluglotsen verlangt werden, und auch keinen Flugplan übermittelt haben“, heißt es in der Mittelung des US-Verteidigungsministeriums.

Im zweiten ähnlichen Abschnitt ist die Begleitung zweier Su-30-Jets am 13. Dezember zu sehen. Die Behörde bezeichnet das Abfangen als professionell und allen internationalen Flug- und Sicherheitsregeln entsprechend. Bei den beiden Abfangmanövern seien die auf dem Flugplatz Lakenheath in Großbritannien stationierten Piloten der US Air Force in die Luft aufgestiegen.

Die US-Luftstreitkräfte nehmen am sogenannten Air Policing Baltikum – einer Nato-Mission zur Luftraumüberwachung der baltischen Staaten – teil.