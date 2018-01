Dialog Seoul-Pjöngjang: Trump will auch mitmachen

„Ich möchte, dass sie es (die Verhandlungen – Anm. d. Red.) auch nach den Olympischen Winterspielen fortsetzen. Zu einer passenden Zeit werden wir einbezogen werden. Mir gefällt die Idee von dem, was sie bezüglich der Olympischen Spiele machen“, sagte Trump gegenüber der Presse.

Am Mittwoch hatten Nord- und Südkorea eine seit knapp zwei Jahren abgeschaltete Kommunikationsleitung wieder geöffnet. Die Verbindung ist laut dem Sprecher des südkoreanischen Vereinigungsministeriums am Nachmittag (07.30 Uhr MEZ) wieder aktiviert worden. Am Freitag wurde bekannt, dass sich Regierungsvertreter der beiden Staaten in der kommenden Woche im Grenzort Panmunjom treffen sollen.