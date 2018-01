Wie kann Libyen-Krise gelöst werden? – Parlament setzt auf Russland

Russlands Bemühungen in Libyen tragen wesentlich zur Regelung des dortigen Bürgerkriegs bei. Darüber sprach der libysche Parlamentspräsident Aguila Saleh Issa in einem Gespräch mit Sputnik.

„Wir sehen, dass Russland zur Versöhnung zwischen den Libyern beiträgt“, sagte der Politiker.

Russland habe außerdem der Libyschen Nationalen Armee bei der militärischen Vorbereitung geholfen und Erfahrungen weitergegeben, fügte er hinzu.

Nach dem Sturz und der Ermordung des langjährigen libyschen Staatschefs Muammar Gaddafi im Oktober 2011 entstand im Land eine Doppelherrschaft zwischen dem Parlament, das in allgemeiner Wahl gewählt wurde und in Tobruk im Osten des Landes seinen Sitz hat, und der mit Unterstützung der Uno und Europas gebildeten pro-islamischen Regierung in Tripolis. Dabei befinden sich mehrere Gebiete des Landes außerhalb der Kontrolle der Zentralbehörden.