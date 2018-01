Einreiseverbot: Israel setzt 20 Boykott-Bewegungen auf „schwarze Liste“

Laut dem Blatt rufen die Mitglieder dieser Organisationen zur Isolation Israels und zur Verhängung von Sanktionen gegen das Land auf.

„Wir sind von der Defensive in die Offensive gegangen", erklärte Gilad Erdan, Israels Minister für strategische Angelegenheiten. „Die Organisationen, die für einen Boykott auftreten, müssen wissen, dass der Staat Israel gegen sie vorgehen und ihren Vertretern nicht genehmigen wird, ins Land einzureisen und den Bürgern zu schaden.“

Nach Angaben der Zeitung gehören einige Organisationen der internationalen BDS-Kampagne (Boycott, Divestment and Sanctions) an, die mit diplomatischen Maßnahmen Israel dazu bringen will, seine Politik gegenüber Palästina zu ändern.

Es wird betont, einige Menschen von der Liste hätten das Einreiseverbot schon zu spüren bekommen.

US-Präsident Donald Trump hatte am 6. Dezember bei einer Rede im Weißen Haus Jerusalem als Hauptstadt Israels anerkannt. Zudem ordnete er an, die US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem zu verlegen. Diese Entscheidung hat vielerorts in der Welt für Proteste und das Schüren der antiisraelischen Stimmungen gesorgt.