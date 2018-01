Reicht Hand des Kreml jetzt bis Mexiko? Trumps Berater wittert neue „Wahleinmischung“

Der Sicherheitsberater des US-Präsidenten Donald Trump, Herbert McMaster, hat vor einer Einmischung Russlands in die kommenden Präsidentschaftswahlen in Mexiko gewarnt. Es sind ihm zufolge schon „erste Anzeichen“ zu erkennen.

Die US-Behörden seien sehr beunruhigt, dass Russland angeblich „ausgeklügelte Kampagnen für Umsturz, Desinformation und Propaganda durchführe“ und dafür Cyber-Instrumente nutze, sagte McMaster in seiner Rede bei einer Anti-Terror-Konferenz im vergangenen Dezember.

„Wie Sie sehen können, ist das ein wirklich ausgeklügelter Versuch, demokratische Gesellschaften zu polarisieren und die Gemeinden in diesen Gemeinschaften gegeneinander aufzuhetzen sowie eine Vertrauenskrise auszulösen und die Stärke innerhalb Europas zu untergraben“, zitiert die Zeitung „The Hill“ den US-General.

Washington sehe schon „erste Anzeichen“ für eine russische Einmischung in die Wahl in Mexiko, die im Juli 2018 stattfinden soll. Was das konkret für Anzeichen sind, ist jedoch unklar. Das Unabhängigkeitsreferendum in Katalonien im vergangenen Jahr führte McMaster zudem als weiteres Beispiel für Russlands „Einmischung“ an.

Im Westen scheint es inzwischen zu einer Tradition geworden zu sein, Russland für alle Probleme oder ungeahnten Folgen von Ereignissen verantwortlich zu manchen. So wird Moskau regelmäßig die Einmischung in die US-Präsidentschaftswahl und die Beeinflussung des Brexit-Referendums sowie der Unabhängigkeits-Volksabstimmung in Katalonien vorgeworfen.