Die Chefredakteurin der TV-Anstalt RT, Margarita Simonjan, hat in einem Interview mit dem TV-Sender CBS erläutert, wann und warum sich die Einstellung der meisten Russen gegenüber den USA geändert hatte.

„Das war im Jahr 1999 passiert, als Sie (die USA – Anm. d. Red.) Jugoslawien bombardiert hatten“, sagte Simonjan.

Wie Simonjan ferner ausführte, betrachtete Russland die Luftangriffe als unfair und gesetzwidrig, da diese ohne UN-Mandat erfolgt waren.

„Für uns war es ein Schock. In den 90er Jahren waren die Russen in die USA verliebt. Wir hatten alles erfüllt, was Sie uns gesagt hatten. Und wir wollten für Sie immer mehr und mehr tun.“

Praktisch das ganze russische Volk hatte laut Simonjan dagestanden und gesagt: „Was können wir noch Angenehmes für Sie tun? Wir wollen wie Sie sein. Wir lieben Sie.“

„Und dann im Jahr 1999 – bauz! Sie hatten Jugoslawien zerbombt. Damit ging alles zu Ende – Sie hatten uns über Nacht verloren. Bedauerlicherweise“, betonte Simonjan.