Strategische US-Drohne erneut an Donbass-Trennlinie beobachtet

Nach einigen Angaben startete die Drohne mit Erkennungsnummer 122050 vom Militärflugplatz Sigonella auf Sizilien, begab sich in Richtung Ukraine und flog in einer Höhe von 16 Kilometern von Norden nach Süden, der Trennlinie zwischen der Ukraine und den selbsterklärten Volkrepubliken Donezk und Lugansk entlang.

Im Laufe des Aufklärungsfluges soll sich die Drohne der russischen Grenze auf etwa 40 bis 50 Kilometer angenähert haben – bei den an die Volksrepubliken grenzenden russischen Gebieten Belgorod, Woronesch und Rostow. Angesichts der Aufklärungsmöglichkeiten von bis zu 200 Kilometern Entfernung hat die US-Drohne nicht nur das Territorium der Volksrepubliken, sondern auch die Grenzgebiete Russlands beobachten können.

Zuvor waren Flüge dieser Drohne an der Trennlinie am 1. und am 7. Januar registriert worden. Die schwere strategische Drohne RQ-4A Global Hawk wurde 2004 bei der US-amerikanischen Luftwaffe in Dienst gestellt. Mit einem Turbofan-Triebwerk ausgestattet kann das Gerät 30 Stunden lang in einer Höhe von bis 18.000 Metern patrouillieren und mithilfe eines Radars sowie der Sensor-Ausrüstung Daten sammeln.