Olympia, Sanktionen, Atomprogramm: Was Nord- und Südkorea verhandeln

Die Winterspiele im südkoreanischen Pyeongchang, die Aufhebung von Sanktionen, die Wiedervereinigung von getrennten Familien, das sind Themen der ersten direkten Verhandlungen zwischen Nord- und Südkorea seit 2015, die am Dienstag begonnen haben.

Das Treffen auf Ministerebene findet im Grenzort Panmunjom statt. Sputnik listet die wichtigsten Themen auf.

Teilnahme Nordkoreas an Olympischen Spielen 2018

© REUTERS/ Korea Pool Gespräche im Haus des Friedens: Nord- und Südkorea reden miteinander Nordkorea will nach Pyeongchang eine „hochrangige“ Delegation schicken. Sie soll aus einer Demonstrationsmannschaft für Taekwondo, hochrangigen Beamten, sportlichen und musikalischen Anfeuerungsgruppen sowie Journalisten bestehen. Auch Sportler sollen mitkommen, über ihre Teilnahme an den Wettkämpfen wurde aber bisher nichts gesagt.

Aufhebung von Sanktionen

Damit Pjöngjangs Delegation an den Winterspielen teilnehmen könnte, sei Seoul bereit, einige Sanktionen zeitweilig aufzuheben. Die Rede ist unter anderem von Beamten, die am Atomprogramm mitarbeiten. Südkorea will ihnen die Einreise trotz Sanktionen erlauben. Das Land erklärte seine Bereitschaft, nötige Schritte im UN-Sicherheitsrat zu unternehmen und sie mit anderen interessierten Ländern zu besprechen.

Wiedervereinigung von getrennten Familien

Südkorea schlug vor, ein Treffen von Verwandten zu veranstalten, die während des Koreanischen Krieges getrennt worden waren. Die Wiedervereinigung sollte am koreanischen Neujahrsfest Seollal am 16. Februar stattfinden, Pjöngjang antwortete auf diesen Vorschlag noch nicht. Seit den 1980er Jahren bis 2015 wurden solche Treffen regelmäßig durchgeführt. Am letzten beteiligten sich 250 Menschen.

Nordkorea stellt Militär-Hotline zu Südkorea wieder her

Am 3. Januar eröffneten Nord- und Südkorea eine vor knapp zwei Jahren abgeschaltete Kommunikationsleitung wieder. Die Verbindung wurde 2013 eingestellt und laut dem Sprecher des südkoreanischen Vereinigungsministeriums am Nachmittag wieder aktiviert. Wie Nordkorea Seoul benachrichtigte, soll die Verbindung ab dem 10. Januar unter normalen Betriebsbedingungen funktionieren.

Atomprogramm

Vertreter Südkoreas schlugen vor, internationale Verhandlungen über Nordkoreas nukleares Programm wiederaufzunehmen. Seit dessen Abbruch unternahm Pjöngjang eine Reihe von Raketenstarts und erklärte, das Schaffen der Kräfte für nukleare Eindämmung abgeschlossen zu haben. Nordkorea habe zwar keine endgültige Antwort zu seiner Teilnahme an den Verhandlungen verkündet, sei aber im Großen und Ganzen positiv in Bezug auf die Regelung dieser Frage eingestellt, heißt es aus Seoul.