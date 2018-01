Trump gegen Oprah? – „Das wird Spaß machen“

Seit der Rede der US-Entertainerin Oprah Winfrey bei der Golden-Globe-Verleihung gewinnen die Spekulationen um ihre mögliche Präsidentschaftskandidatur an Fahrt. Ihr möglicher Gegner bei den Wahlen 2020, Donald Trump, gibt sich gelassen.

„Ich glaube nicht, dass sie kandidieren wird“, meldete der republikanische Amtsinhaber Donald Trump am Dienstag bei einer Arbeitssitzung in Washington. „Ich kenne sie ganz gut. Ich trat mal in ihrer Show auf. Ich mag Oprah.“

Später zeigte sich Trump allerdings fest davon überzeugt, die mögliche Kandidatin der Demokraten gegebenenfalls ganz sicher zu schlagen. „Das würde Spaß machen“, sagte er.

© AP Photo/ Willy Sanjuan/Invision Oprah Winfrey liebäugelt doch mit Präsidentschaftskandidatur

Im März 2017 hielt Oprah Winfrey eine Teilnahme an den Präsidentschaftswahlen 2020 für möglich. Viele ihre Fans und Showbiz-Kollegen zeigten sich sehr glücklich darüber. Andere verwiesen hingegen auf die politische Unerfahrenheit der Moderatorin. Sie selbst kommentierte die Spekulationen nicht, kokettierte aber bereits mehrfach mit einer Kandidatur für die Demokraten. Vertraute aus dem Umfeld der Medien-Unternehmerin äußerten sich unterschiedlich.

Die 63-Jährige Milliardärin wurde 2013 mit der höchsten zivilen Auszeichnung der USA geehrt und gilt als eine der einflussreichsten Amerikanerinnen.