Absurd, skurril und amüsant: So lacht das Netz über Sondierungsgespräche

In den sozialen Medien sind die Sondierungsgespräche zwischen Union und SPD ein großes Thema. User auf Twitter, Facebook und Co beobachten das Treiben in Berlin sehr genau. Auch Politiker melden sich mit skurrilen Meldungen zu Wort. Ob zweideutige Musiktipps von Ralf Stegner oder ein fragwürdiges Outfit von Olaf Scholz – das Netz ist amüsiert.