Über 2000 Minderjährige dienen bei der Bundeswehr

Bei der Bundeswehr versehen mehr als 2000 Minderjährige ihren Dienst. Dabei werden sie auch an scharfen Waffen ausgebildet. Heraus kam das nur durch eine Kleine Anfrage der Linkspartei an die Bundesregierung. Die Werbekampagne der Bundeswehr scheint aufzugehen. Doch was passiert, wenn die Rekruten auf die schiefe Bahn geraten?