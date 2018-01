Experte vermutet Nato hinter Drohnenangriff auf russische Militärbasen

Nach dem Drohnenangriff auf die beiden russischen Militärstützpunkte in Syrien spekulieren Experten über eine Rolle des Westens dabei. Der russische Militärexperte Wladimir Korowin hält eine Verwicklung der USA und ihrer Nato-Partner für möglich.

In einer am Mittwoch erschienenen offiziellen Mitteilung des russischen Verteidigungsministeriums heißt es, die Drohnen seien aus dem unter Kontrolle der sogenannten gemäßigten Opposition stehenden südwestlichen Teil der Deeskalationszone Idlib gestartet worden.

© Sputnik/ Pawel Gerassimow Nach Drohnenangriff: Russlands Militär will seine Pläne revidieren

Nach Angaben des Experten Korowin waren die Drohnen nicht chaotisch, sondern „ziemlich geradewegs“ geflogen. Deshalb seien ihre Startorte leicht zu erkennen gewesen. „Ich hoffe, dass diesen Erkenntnissen eine umfassende Analyse der Satellitendaten gefolgt ist. Später wurde bekannt, dass zu dem Zeitpunkt des Angriffs auf die russischen Basen ein US-Jet vom Typ Poseidon in der Nähe geortet worden sei“, so Korowin.

Nach seinen Angaben war der Poseidon von einem britischen Stützpunkt auf Zypern aus gestartet. Dies könnte dafür sprechen, dass die Nato ihre Finger im Spiel habe, so der Experte.

© AFP 2017/ Omar Haj Kadour Drohnenangriffe auf Hmeimim: Die Verantwortlichen sind bekannt

Korowin trat der Meinung entgegen, dass ein solcher Angriff durch Amateure hätte veranstaltet werden können. Auf den vom russischen Verteidigungsministerium veröffentlichten Fotos der Drohnen sei zu sehen, dass die Geräte „zwar simpel zusammengebaut, aber mit fabrikmäßig hergestellten Kampfmodule ausgestattet“ seien.

Der russische Luftwaffenstützpunkt Hmeimim und die Marinebasis Tartus waren in der Nacht zum 6. Januar von durch Terroristen gesteuerten Drohnen angegriffen worden. Alle an dem Angriff beteiligten Geräte wurden entweder im Anflug abgeschossen oder unter Kontrolle genommen. Laut dem russischen Verteidigungsministerium können die technischen Lösungen, die die Terroristen bei den Attacken angewendet haben, nur aus einem technisch entwickelten Land stammen. Das Ministerium warnte auch vor der Gefahr eines solchen Angriffs in jedem Land.