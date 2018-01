Putin will „Dutzende Schiffe und Jets“ an Ukraine zurückgeben

Russlands Präsident Wladimir Putin hat sich bereit erklärt, dutzende auf der Krim stationierte ukrainische Kriegsschiffe und Kampfjets an Kiew zurückzugeben. „Wir sind bereit, diesen Prozess fortzusetzen“, sagte Putin am Donnerstag bei einem Treffen mit leitenden Mitarbeitern russischer Printmedien in Moskau.