Zuvor – Raketenmann, und jetzt? Trump spricht von seinem Verhältnis zu Kim Jong Un

„Ich habe wahrscheinlich ein gutes Verhältnis zu Kim Jong Un“, sagte Trump der Zeitschrift. „Ich baue generell Beziehungen zu Leuten auf. Ich denke, Sie sind jetzt überrascht.“

Der US-Präsident wollte außerdem nicht die Frage beantworten, ob er persönlich mit Kim Jong Un gesprochen habe. „Ich möchte das nicht kommentieren. Ich sage nicht, ob ein Gespräch stattgefunden hat oder nicht. Ich möchte das einfach nicht kommentieren“.

Zuvor hatten Trump und Kim einander mehrmals beleidigt. Ende November 2017 hatte Trump den nordkoreanischen Staatschef ein „krankes Hündchen“ genannt. Ende September 2017 hatte der US-Präsident in seiner Rede vor der UN-Vollversammlung in New York Kim Jong-un als „Raketenmann auf Selbstmordmission“ bezeichnet und dem Regime in Pjöngjang mit der „völligen Vernichtung“ gedroht. Nordkoreas Staatschef hatte Trump im Gegenzug als „verrückt“ bezeichnet, die Aussagen als Kriegserklärung gewertet und den US-Präsidenten einen Rabauken und Gangster genannt.