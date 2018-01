Zu weiteren Atomtests bereit? Nordkorea baut sein Testgelände aus

Die Schlussfolgerungen der Experten stützen sich auf Satellitenbilder. Laut den Forschern hatte Nordkorea im vorigen Dezember „große Arbeiten am Bau und an der Ausweitung der Tunnels“ durchgeführt. An den Bauarbeiten hätten etwa 200 Menschen teilgenommen.

Im nördlichen Teil des Atomwaffentestgeländes, wo die letzten fünf Atomtests durchgeführt worden waren, beobachteten die Experten keine Aktivität. „Diese Aktivitäten unterstreichen Nordkoreas anhaltende Bemühungen, das Potenzial des Testgeländes Punggye-ri für künftige Atomtests zu erhalten“, merken die Forscher des Institutes an.

Im Oktober 2017 hatte der japanische Fernsehsender Asahi Today mitgeteilt, beim Einsturz eines Tunnels unter dem Atomtestgelände Punggye-ri wären bis zu 200 Menschen ums Leben gekommen. Nahezu 100 Arbeiter wären beim Einsturz des Tunnels verschüttet worden, und 100 weitere Menschen wären bei dem Versuch, sie zu retten, ums Leben gekommen, als sich ein zweiter Absturz ereignete. Die Experten waren davon ausgegangen, dass der Einsturz mit durch die Raketentests provozierten Erdbeben zusammenhängen könnte.

Im letzten Jahr ist die Situation rund um die koreanische Halbinsel massiv eskaliert. Die USA und Nordkorea beschuldigten sich gegenseitig der Aggression und stärkten gleichzeitig ihre eigenen militärischen Potentiale: Pjöngjang durch den Ausbau seines Atom- und Raketenprogramms, die USA durch zahlreiche Militärmanöver in der Nähe Nordkoreas.