Weißrussland: Keine Freundschaft mit EU auf Kosten Russlands

„Die Entwicklung unserer Beziehungen mit Russland, der EU und der restlichen Welt bedeutet nicht, dass wir mit jemandem auf Kosten von jemand anderem Freundschaft pflegen oder gegen jemand anderen Freundschaft pflegen werden“, sagte Makej. „Wir entwickeln unsere handelswirtschaftlichen und politischen Beziehungen zur EU, und dabei sagen wir unseren Partnern, dass wir mit ihnen in keiner Weise auf Kosten Russlands oder zum Nachteil Russlands Freundschaft pflegen werden.“

© AP Photo/ Yuri Oreshkin/BelTA Minsk als Brücke zwischen Russland und EU?

Laut Makej kann Weißrussland heute nur durchhalten, wenn Minsk normale Beziehungen mit allen globalen Akteuren hat.

„Es gibt hier keine Widersprüche. In unserer Politik gehen wir immer davon aus, dass wir das Konfrontationsprinzip nicht unterstützen. Im Gegenteil versuchen wir so zu handeln, um die Trennungslinien, die es heute in Europa und in unserer Region gibt, zu beseitigen“, so der weißrussische Außenminister.