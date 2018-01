Putin macht Russlands “Zarentraum” wahr – Medien

Seit dem Eingreifen in den Syrienkrieg ist Russland zu einem der wichtigsten geopolitischen Spieler in Nahost geworden. Laut der italienischen Zeitung Avvenire hat Putin durch seine effektive militärpolitische Strategie das Land aber auch zum Schlüsselspieler im gesamten Mittelmeerraum gemacht und so einen alten Traum der russischen Zaren erfüllt.