Iran verspricht „ernste Reaktion“ auf neue US-Sanktionen

Die Handlungen der Vereinigten Staaten hätten „alle zulässigen Grenzen des Verhaltens in der internationalen Gemeinschaft überschritten und stellen eine Verletzung des internationalen Rechts sowie der bilateralen und internationalen Verpflichtungen der USA dar“, so das Außenministerium des Irans.

© AP Photo/ van Vucci Trump wütet gegen Iran und gibt EU letzte Chance

Darüber hinaus werde die Eintragung von Iranern in die Sanktionsliste als Beweis für die „andauernde Feindseligkeit der US-Regierung in Bezug auf die große iranische Nation“ eingeschätzt, worauf der Iran mit einer „ernsten Reaktion“ zu antworten beabsichtige.

Am 12. Januar hatten die USA neun iranische Organisationen sowie fünf Einzelpersonen, darunter auch den Chef der Justiz des Irans, Ajatollah Sadegh Laridschani, wegen der Verstöße gegen Menschenrechte im Iran und wegen der Teilnahme an dem Atomprogramm Teherans in die Sanktionsliste eingetragen. Der US-Präsident Donald Trump hat das Regime der Aufhebung der anti-iranischen Sanktionen „ein letztes Mal“ verlängert und Europa aufgefordert, sich an der „Überarbeitung“ des Atom-Abkommens“ zu beteiligen.