USA streben Überlegenheit über Russland in nuklearem Bereich an - Experte

Die USA wollen das gegenwärtige Kräftegleichgewicht in nuklearem Bereich nach Expertenansicht zu ihrem Gunsten ändern. „Gerade daraus resultieren Erklärungen Washingtons über eine nukleare Überlegenheit Russlands“, sagte der Vizechef des Verteidigungs- und Sicherheitsausschusses im Föderationsrat, Franz Klinzewitsch, am Samstag in Moskau.