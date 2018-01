An Botschaftern hapert’s: Ukraine soll diplomatischen Engpass in 17 Ländern erleben

© AP Photo/ Efrem Lukatsky Korrupte Ukraine hat bis auf Weiteres keine Aussicht auf Hilfe der EU

Wie das Außenministerium auf Anfrage der Nachrichtenagentur „Ukrainskije Nowosti“ am Samstag mitteilte, hat die Ukraine schon seit 2009 keinen Botschafter in Äthiopien und seit 2013 in Kasachstan. Seit 2014 sollen ebenso in der Schweiz, in Dänemark, Montenegro, Kuba und Algerien keine Botschafter benannt worden sein . Außerdem seien die Stellen der Botschafter in Irland, Armenien und Russland seit 2015 frei.

Ferner hieß es, dass im Jahr 2017 die Botschafterstellen in Griechenland, Lettland, Peru, Kroatien, Kirgistan, Estland und in der Südafrikanischen Republik vakant geworden seien.