Nach ukrainisch-amerikanischem Manöver: US-Raketenzerstörer verlässt Schwarzes Meer

© Sputnik/ Taras Litwinenko US-Raketenkreuzer verlässt Schwarzes Meer

Die „Carney“ war am 5. Januar ins Schwarze Meer eingelaufen und hatte am vergangenen Freitag gemeinsam mit den Fliegerkräften der ukrainischen Luftwaffe trainiert. Das Ziel des Manövers war, ein Zusammenwirken nach den Nato-Standards zu üben und das Niveau der Kompatibilität zu erhöhen. Das US-Militär hatte zuvor Fotos von der „Carney“ bei Schießübungen auf Facebook platziert.

Laut früheren Berichten war die „Carney“ als erstes Schiff der US-Navy in diesem Jahr ins Schwarze Meer eingelaufen. Der Zerstörer hatte bereits im Juli 2017 die Ukraine besucht und an den Übungen „Sea Breeze“ teilgenommen. Damals stattete der ukrainische Präsident Petro Poroschenko einen Besuch an Bord ab.

Turkish Coast Guard TCSG312 & TCSG19 escorted Arleigh Burke-class @USNavyEurope AEGIS guided-missile destroyer USS Carney DDG64 during its Mediterranean-bound Bosphorus transit pic.twitter.com/21Xomz2Rpz — Yörük Işık (@YorukIsik) 13 января 2018 г.

Wie der Kapitän zur See und Politologe Michail Nenaschew, Vorsitzender der Gesamtrussischen Bewegung zur Unterstützung der Flotte, zuvor sagte, sei die Visite der „Carney“ nicht als ein freundschaftlicher Schritt gegenüber Russland zu werten.

„Das ist der Beginn einer neuen Linie der aggressiven Druckausübung auf Russland. Und wir werden von Januar bis März noch viele nicht freundschaftliche Manifestationen der USA sowohl gegenüber Russland als auch gegenüber der Welt sehen können“, so der Marineoffizier.